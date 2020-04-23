Zarif'ten ABD'ye "bölgemizde ne işiniz var?" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran Devrim Muhafızları'na (DMO) bağlı sürat botlarının 15 Nisan'da Fars Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiği iddiasına tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"ABD ordusunda şu ana kadar 5 binden fazla kovid-19 vakası görülmektedir. Trump, Saddam Hüseyin yanlısı teröristleri mutlu edecek tehditler yerine, onların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Ülkesinden 7 bin mil uzakta hiçbir işi olmayan ABD donanması, Fars Körfezi'ndeki kıyılarımızda denizcilerimizi provoke ediyor."

ABD Donanması, İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı sürat botlarının 15 Nisan'da Fars Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz ettiğini iddia etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri yayınladığı bir açıklamada ABD'lilerin İran Deniz Kuvvetleri'ne ait botların 15 Nisan'da Fars Körfezi'nin kuzeyinde Amerikan gemilerini taciz ettiği yönündeki iddialarını tamamen gerçek dışı olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran savaş gemilerinin, ABD donanmasına ait gemileri taciz etmesi durumunda, 'vurma ve yok etme' talimatı verdiğini ileri sürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami de bugün yaptığı açıklamada Trump'a şöyle yanıt verdi: Denizdeki askeri birimlerimize, ABD’nin terörist ordusunun donanmasından bir gemi ya da askeri birim sivil ya da savaş gemilerimizin güvenliğini tehdit ederse, düşman gemi ya da askeri birimi hedef almaları gerektiği emrini verdik.