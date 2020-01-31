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31 Ocak 2020 - 10:07

Tahran'dan ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım kararına tepki

Tahran'dan ABD'nin İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım kararına tepki

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran Atom Enerjisi Kurumu ile bu kurumun başkanı Salihi'yi yaptırım listesine alan ABD'nin kararına tepki gösterdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran Atom Enerjisi Kurumu ile bu kurumun başkanı Salihi'yi yaptırım listesine alan ABD'nin kararına tepki gösterdi.

ABD'nin kararını "siyasi bir oyun" olarak nitelendiren Kemalvendi, çaresizlikten atılan bu adımın hiçbir değeri olmadığını söyledi.

Kemalvendi, İran’ın barışçıl nükleer programının ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda güçlü şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Washington yönetimi İran Atom Enerjisi Kurumuna ve bu kurumun başkanı Salihi'ye yaptırım uygulamıştı.

Öte yandan ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Rusya, Çin ve Avrupalı bazı firmaların bu yaptırımlardan muaf tutulacağını belirtmişti.

News Code 1884210

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