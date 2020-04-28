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28 Nis 2020 19:13

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 40 ölü

Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 40 ölü

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenenr saldırısı ilk belirlemelere göre, en az 40 sivil hayatını kaybederken,

  Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

İlk belirlemelere göre en az 40 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

News Code 1886112

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