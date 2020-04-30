Yemen'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

El Yemen TV kanalının haberine göre, Yemen Sağlık Bakanı Nasır Ba'um, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede ilk ölümün gerçekleştiğini duyrdu.

Ba'um, dün Yemen'in geçici başkenti Aden vilayetine 5 kişide kovid-19 teşhisi konulduğunu ve iki kişinin de virüsten dolayı hayatını kaybettiğini bildiridi.

Öte yandan ilk koronavirüs vakası Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde tespit edilmişti.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sağlık Bakanı Taha Ahmet el-Mütevekkil daha önce koronavirüsün Yemen'e yayılması durumunda Yemen vatandaşlarının yüzde 90'ının virüse bulaşacağı kunusunda uyarmıştı.