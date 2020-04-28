İran'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saat içerisinde 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 5 bin 877’ye yükseldiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, 1112 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 92 bin 584'e ulaştığını söyledi.

Şu ana kadar toplam 72 bin 439 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 983 olduğunu ifade etti.