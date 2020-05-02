ABD en fazla askeri harcama yapan ülkeler listesindedir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştı bir yazıda ABD'nin dünyadaki silah satışının hacmine değinerek, "ABD, uzun zamandır silah satışları yapan, savaş başlatan ve dünyadaki çatışmalardan yararlanan ülkeler listesinin başında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı.

Zarif'in paylaşımında ayrıca, "Pompeo, dünya ülkelerine silah satmaya çalıştığı günümüzde 1979'a kadar ABD silahlarının büyük müşterisi olan İran konusunda endişe duymaktadır!" ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 Ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah satışı yaptırımının kaldırılması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran'ın Ortadoğu'da yeni bir silahlanma yarışını başlatmadan önce, Güvenlik Konseyi onlara karşı silah ambargosunu uzatmalıdır" iddiasında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell geçen hafta ABD'nin artık İran'la nükleer anlaşmaya taraf olmadığını ve tetik mekanizmasını kullanamayacağını söylemişti.