İran Dışişleri Bakanlığı'ndan nükleer anlaşma açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı, bugün ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ikinci yıldönümünde Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Trump yönetiminin yerine getirmediği 8 yükümlülüğünü belirterek, "ABD, nükleer anlaşmadan nefret ediyor. Anlaşmdan çıkmakla onu ihlal ediyor. Bunun yanı sıra anlaşmaya bağlı kalanları da cezalandırıyor" ifadelerinde bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda ayrıca, "ABD nükleer meseleleri gündeme getirebilecek bir konumda değil" ifadesine yer verildi.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti.