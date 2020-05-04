İran: BMGK'nin nükleer anlaşmayı ihlal etmesi kabul edilemez

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rebii, İran karşıtı silah ambargosunun uzatulduğı durumunda Tahran'ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyecğine ilişkin, “Bu tür kararlar hakkında konuşmak için henüz çok erken. Silah ambargosunun uzatılmasına misilleme olarak nükleer anlaşmadan geri çekilme konusunda henüz herhangi bir karar alınmamıştır. Verilecek tepki mevcut sürece göre olacak" dedi.

Rebii sözlerine şöyle devam etti:

“İlk önce nükleer anlaşmada geri kalan ülkeler ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ABD'nin zorlayıcı ve yersiz taleplerini iyi şekilde kavradığını varsayıyoruz. Hiç şüphesiz nükleer anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi tarafından ihlal edilmesi kabul edilemez ve kesinlikle bunu tahammül edemeyiz. Bunun ilk küresel sonucu kurumun itibarı zedelenmesi olacaktır.”

Tüm senaryoların dikkatle değerlendirileceğini aktaran Rebii, “Böyle düşmanca bir kararın en yumuşak sonucu ABD için çok ağır olacağını öngörebilirim. İran İslam Cumhuriyeti, savunma sanayinde bağımsızdır. Fakat bu konu insan haklarını ihlal edenlere karşı uygunsuz davranacağımız anlamına gelmez" ifadelerinde bulundu.

Ali Rebii, Irak'taki son gelişmeleri değerlendirerek, "İran hem Fars Körfezi'nde hem de diğer ülkelerde barış ve güvenlikten başka bir şey aramıyor" diye konuştu.