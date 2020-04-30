ABD'nin nükleer anlaşmaya dahil olduğunu gösteren bir delil yoktur

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran silah ambargosunun uzatılması yönündeki çabalarına tepki gösterdi.

Taht Revançi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı çerçevesinde, ABD'nin nükleer anlaşmasına üye olduğunu iddia ediyor. Halbuki bu karar nükleer anlaşma ortaklarından söz ediyor. Popmeo'nun başkanı (Donald Trump) 8 Mayıs 2018'de ABD'nin nükleer anlaşmadaki ortaklığını durdurduğunu ilan etti. Dolayısıyla Amerika'nın ortak olduğunu gösteren hukuki bir kanıtı yoktur.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, nükleer anlaşmadan yasadışı olarak çıktıkları ve İran'a karşı yaptırım uyguladıklarına rağmen, ülkesinin nükleer anlaşmasına üye olduğunu iddia ederek, İran’ı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlayabileceklerini bildirmişti.