ABD Hazine Bakanlığından İran'a karşı yeni yaptırım kararı

Amerikan Hazine Bakanlığı, Irak asıllı İran vatandaşı bir işadamı ve işadamına ait madencilik şirketini Devrim Muhafızları ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım listesine aldı.

Amerika'nın bu yaptırım kararı, son zamanlarda İran'a yönelik silah yaptırımının uzatılmasına dair çabalarının ardından geldi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah yaptırımının kalkması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran'ın Ortadoğu'da yeni bir silahlanma yarışını başlatmadan önce, Güvenlik Konseyi onlara karşı silah ambargosunu uzatmalıdır" iddiasında bulunmuştu.