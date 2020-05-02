  1. Dünya
  2. Amerika
2 May 2020 09:45

ABD Hazine Bakanlığından İran'a karşı yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığından İran'a karşı yeni yaptırım kararı

Amerikan Hazine Bakanlığı, ABD, Irak asıllı İran vatandaşı bir işadamı ve işadamına ait madencilik şirketini yaptırım listesine aldı.

Amerikan Hazine Bakanlığı, Irak asıllı İran vatandaşı bir işadamı ve işadamına ait madencilik şirketini Devrim Muhafızları ordusu ile bağlantılı olduğu iddiasıyla  yaptırım listesine aldı.

Amerika'nın bu yaptırım kararı, son zamanlarda İran'a yönelik silah yaptırımının uzatılmasına dair çabalarının ardından geldi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah yaptırımının kalkması gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İran'ın Ortadoğu'da yeni bir silahlanma yarışını başlatmadan önce, Güvenlik Konseyi onlara karşı silah ambargosunu uzatmalıdır" iddiasında bulunmuştu.

News Code 1886178

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler