Zarif’ten ABD'ye "hayal kurmayı bırakın" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmeye çalıştığı iddiasına tepki gösterdi.

Zarif, attığı tweette, "2 yıl önce ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı, Washington’un nükleer anlaşmadan çekildiğini duyururken azami baskı politikası karşısında İran'a diz çöktüreceklerini sanıyorlardu. Bu politikanın skandal hezimetinin ardından Pompeo ABD’nin nükleer anlaşmanın ortağı olmak istediğini iddia ediyor. Hayal kurmayı bırakın. İran milleti her daim kendi kaderini belirlemiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2.5 yıllık görevi süresinde diplomasi alanında hiçbir ilerleme kaydetmediğini ve dünyayı daha da güvensiz hale getirdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı sosyal medya Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"Nefret bakanı olarak da bilinen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2.5 yıllık görevi süresince diplomasi alanında hiçbir ilerleme kaydetmemiştir. Onun görevi döneminde dünya daha güvensiz hale gelmiştir. ABD giderek aşağılanmış ve daha nefret edilen bir ülkeye dönüşmüş. Dünyanın hiçbir yerinde barış ve istikrar sağlanmamıştır."

New York Times gazetesi dün yayınladığı bir haberde, ABD'nin 18 Ekim’de sona erecek İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması amacıyla nükleer anlaşmaya dönmeye çalıştığını açıklamıştı.