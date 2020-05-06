İranlı din adamı Penâhiyân'ın eseri Türk kitapseverlere sunuldu

İranlı din adamı Hüccetülislam Ali Rıza Penâhiyân'ın kaleme aldığı "Allah'ın Ayı Ramazan ve Orucun Sırları" adlı kitap Türkçe'ye kazandırıldı. Bu eser Bülent Özbaş tarafından Farsça'dan Türkçe'ye çevrilerek Türk kitapseverlere sunuldu.

Türkiye'de Kevser Yayıncılık tarafından basılan "Allah'ın Ayı Ramazan" adlı bu eser, sadece ramazan ayının sırları ve adap erkânıyla ilgili değil, aynı zamanda gençlerin çok önemli sorularına yanıt vererek, ahlaki ve manevi aşamaların özetini de değerli okuyuculara sunmaktadır:

-Dinin emir ve yasaklanı nasıl ruhsal ve manevi gelişim sağlamaktadır?

- Amel, ilgi duyduğumuz şeyler ve düşüncelerimiz üzerinde nasıl etki etmektedir?

- Dindar olabilmek için neden sürekli olarak doğal isteklerimizle mücadele etmek zorundayız?

- Eğer doğal istek ve çelişkilerimiz kötüyse, neden Allah bizi böyle yaratmıştır?

- Sürekli yapılması gereken manevi bir programda oluşan yorgunluk ve gönülsüzlüğün sebebi nedir? Bu iyiye mi işarettir yoksa kötüye mi? Bu durumda neler yapılmalıdır?

- Acaba manevi haz alınmadan yapılan ibadet, insanı Allah'a yakınlaştırır mı? Nasıl? Namaz çok sade bir ibadet olmasına rağmen neden bazılarına çok zor gelmektedir?

- Takvaya ilgisizliğin sebebi nedir? Takvaya ilgi duymanın ve takvayı sevmenin yolu nedir?