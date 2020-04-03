Şehit Korgeneral Süleymani’nin hayatını anlan kitap Türkiye’de basıldı

Şehit Korgeneral Süleymani’nin hayatını konu alan “Hacı Kasım Süleymani ve Harem Savunucuları” adlı eser Türkiye’de Feta Yayıncılık tarafından basıldı.

Murtaza Kerameti’nin kaleme aldığı eser Aykut Pazarbaşı tarafından Türkçe'ye kazandırıldı.

Türk okurlara sunulan kitabın tanıtım bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

"Şehid Asker Hacı Kasım Süleymani, tüm ömrünü izzetli bir asker olarak insanlığa hizmet olarak adamış ve bu çabasının mükafatı olarak da 03,01,2020 gece 01,55 de Abd nin Bağdat havalimanında gerçekleştirmiş olduğu hava saldırısında şehadete kavuşmuştur.. Düşmanları 40 yıl boyunca Lübnan, Filistin, Irak, Suriye, Pakistan, Afganistan ve diğer bölgelerde asla karşı karşıya gelemiyeceğini bildiği için ona ve beraberindeki Haşdi Şabi komutanlarına pusu kurarak hain bir terör eylemi ile şehit etmiştir.. Bu kitapta 40 yıllık bir dünya düzenine yön veren dünyanın en büyük komutanının siyasi, içtimai ve devrimsel değişikliği ve tüm Ortadoğuda’ ki gelişen olaylar ile birlikte Ehl-i Beytin kutsal mekanı olan Hz.Zeynebin haremini savunan, Şehit Asker Hacı Kasım Süleymani ve ona bağlı harem muhafızlarının şehadet mücadelesini göreceksiniz..

O, tüm ömrünü Allah yolunda cihad ile geçirdi. Şehadet, onun yıllarca durmayan çabasının ödülüydü. Onun gitmesiyle Allah’ın yardımı ve kuvvetiyle, işi ve yolu durmayacak ve kapanmayacaktır; fakat onun ve diğer şehitlerin kanlarına pis ellerini bulaştıran cinayetkârları acı bir intikam beklemektedir.

İmam Hamanei.."

