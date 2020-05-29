Azerbaycan'da normalleşme planı açıklandı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluştrulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, 31 Mayıs'tan itibaren bazı kısıtlamaların kaldırılacağı duyuruldu.

Karargahtan, 31 Mayıs 2020 tarihi, saat 00:00'dan itibaren Bakü, Sumgayit, Gence, Lenkeran şehirlerinde ve Abşeron'da tüm devlet kurumu çalışanlarının tam kadro ile işbaşı yapacağı, ülke genelindeki ticaret merkezlerinin ve AVM'lerin faaliyete başlayacağı, açık hava spor yarışlarının gerçekleştirilebileceği ve kafe ve restoranların saat 08:00 – 22:00 aralığında müşterilere yerinde hizmet verebileceği bildirildi.

Bundan başka karargahtan bazı kısıtlamaların 31 Mayıs'tan sonra da devam edeceği belirtildi. Açıklamaya göre, ülkeye; bölgelerarası ve şehirlerarası giriş ve çıkışlara olan kısıtlamalar, okulların kapatılması, müze ve sergi dışında sinema ve tiyatroların kapatılması, kitlesel etkinliklerin yapılmaması gibi kısıtlamların kaldırılmadığı vurgulandı.

Operasyonel karargahtan, maske takmanın zorunlu olduğu da bildirildi.

Kaynak: Yenicag.info