Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi çalışmalarına başladı

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi 18. Liderler Zirvesi Başkanı olarak zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Ardından BM Genel Kurulu'nun 74. başkanı Tijjani Muhammed Bande konuştu ve daha sonra da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ın görüntülü mesajı yayınlandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de bu toplantıda korona salgını ve bu hastalığın kontrolü hakkında bir rapor sundu.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşacak.