  1. Azerbaycan
9 May 2020 14:53

İlham Aliyev, Putin ile koronavirüs salgınını görüştü

İlham Aliyev, Putin ile koronavirüs salgınını görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniçağ'ın haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığı bildirildi.

Aliyev, Putin'i ve Rusya halkını Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılmış zaferin 75. yıl dönümü nedeniyle tebrik etti.

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti ve o da Aliyev'i ve Azerbaycan halkını bayram nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanları tarafından koronavirüs salgınına karşı mücadele konusu ve stratejik işbirliği konuları da görüşüldü.
 

News Code 1886351

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