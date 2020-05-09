Kuzey Kore liderinden Putin'e tebrik mesajı

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'nın haberine göre, Kim Jong-un, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı kazandığı zaferin 75. yıldönümünü vesilesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kutlama mesajı gönderdi.

Jong-un mesajında, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin devam etmesini ve Putin'in koronavirüs salgını ile mücadelede zafer elde etmesini temenni etti.

Rusya’nın Pyeongyang Büyükelçiliği son günlerde Putin'in Kim'e ‘Büyük Vatan Savaşı’ndaki Büyük Zafer’in 75. Yıldönümü Madalyası’ verdiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.