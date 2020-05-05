Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e madalya

Rusya’nın Pyeongyang Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre, Putin, Kim'e ‘Büyük Vatan Savaşı’ndaki Büyük Zafer’in 75. Yıldönümü Madalyası’ verdi.

Madalyanın, Kim’in ülkesinde ölen ve defnedilen Sovyet vatandaşlarının anılarının ölümsüzleştirilmesine yönelik büyük katkılarının yanı sıra anıt ve mezarların korunması konusunda gösterdiği ilgiden dolayı verildiği kaydedildi.

Rusya’nın Pyeongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora madalyayı bugün Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Lee Son-von’a takdim etti.

Kim'in Rusya’ya ilk ziyareti Nisan 2019’da gerçekleşmişti. Kim, Vladivostok’ta Putin ile bir araya gelmişti ve liderler basına kapalı olarak 2 saatten uzun bir görüşme yapmıştı.

Rusya’da 9 Mayıs’ta İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Büyük Vatan Savaşı’nda Nazilerin yenilgiye uğratıldığı Büyük Zafer’in 75. yıldönümü kutlanacak. Ancak bayram nedeniyle her yıl düzenlenen görkemli askeri töreni, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ertelendi.

Bir süredir kamuoyunda görülmediği için öldüğü ya da görevinden uzaklaştırıldığı gibi iddialarla gündeme gelen Kuzey Kore lideri, 20 gün sonra ilk kez ortaya çıkmıştı. Ülkenin 36 yaşındaki lideri Kim, ülkede kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Suncheon şehrinde düzenlenen bir gübre fabrikasının açılış törenine katılarak hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Kaynak: Sputnik