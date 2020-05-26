Putin Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi için özel temsilci atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov'u özel temsilcisi olarak atadığına dair ilgili kararnamesi, hukuki bilgiler resmi internet portalında yayınlandı.
Belgede, “Rusya Federasyonu’nun Olağanüstü ve Tam Yetkili Şam Büyükelçisi Yefimov Aleksandr Vladimiroviç’in Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Arap Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi özel temsilcisi olarak atanması” ifadeleri yer aldı.
Karar, imzalandığı 25 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girdi.
Kaynak: Sputnik
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