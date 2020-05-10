  1. Siyaset
10 May 2020 11:35

Herhangi bir ön şart olmadan ABD ile mahkum değişimine hazırız

Herhangi bir ön şart olmadan ABD ile mahkum değişimine hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, "Herhangi bir ön şart olmadan ABD ile mahkum değişimi ve tutukluların serbest bırakılması için diyalog yapmaya hazır olduğumuzu duyurduk" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile mahkum değişimi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Herhangi bir ön şart olmadan ABD ile mahkum değişimi ve tutukluların serbest bırakılması için diyalog yapmaya hazır olduğumuzu duyurduk. Ancak ABD şimdiye kadar yanıt vermeyi reddetmiştir" dedi.

Rebii, "ABD yönetimini ailelerinden uzak olan İran vatandaşlarının yaşamından ve sağlığından sorumlu tuttuğumuzu ilan ediyoruz. Aynı zamanda ABD hapishanelerindeki İran vatandaşlarının iyi koşullarda olmadığı ve onlara iyi bakılmadığını gösteren bilgilerimiz var. Bu bizim için endişe vericidir" ifadelerinde bulundu.

Ali Rebii ayrıca, ABD ile mahkum değişimi konusunda arabulucu taraflara gerek olmadığını kaydetti.

News Code 1886370

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