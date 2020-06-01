İran: ABD Venezuela ile petrol ticaretimizi kısıtlayamaz

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rebii, İran'ın Venezuela'ya akaryakıt ihracatıyla ilgili olarak, "Bizim Venezuela'ya akaryakıt ihracatımız uluslararası ticaret ile malların serbest dolaşımına dayanan doğal bir hareketti. Gelecekte de ticaret yapabileceğimiz her yerde kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. ABD'nin yaptırımları da hiçbir işe yaramayacak. Bundan sonra da bizim ihracat ve ithalatımızı durduramayacaktır" dedi.

İran'ın ABD'de son olaylardan dolayı yaşanan protestolara ilişkin tutumunu açıklayan Rebii, "ABD'nin aksine diğer ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. Biz, ABD'deki gerilimleri yakından izleyerek bundan üzüntü duyuyoruz. Bu olaylar ABD'nin ülkelere insan hakları konusunda tavsiyede bulunmak için en ufak bir yetkisi olmadığını göstermektedir" ifadelerinde bulundu.