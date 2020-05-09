Yaptırımlar İran toplumunu daha yaratıcı bir hale getirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin nükleer anlaşmdan çıkmasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı bir yazıda, "ABD'nin İran'a karşı yaptırım uygulanmasından bu yana iki yıl geçti. İran halkı ve hükümeti zor bir dönemden geçti ve toplum daha esnek ve daha yaratıcı hale geldi. Artık geriye çekilme zorunda kalacak olan yaptırımlardır" dedi.

Rebii'nin kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkarak yaptırım uygulamasının yıldönümüydü. Suudi Arabistan ve Siyonist Rejim'in baskısı ve Trump'ın dengesiz karakteri altında uluslararası hukukta en kaba davranışlardan biri şekillendi. Her zaman halkı hükümetten ayırmayı planlayan Trump'ın iddialarının aksine, yaptırımlar İran halkının diz çökmesi amacıyla uygulandı.

ABD'nin İran'a karşı yaptırım uygulanmasından bu yana iki yıl geçti. İran halkı ve hükümeti zor bir dönemden geçti ve toplum daha esnek ve daha yaratıcı hale geldi. Hükümet de İran'ın bağımsızlığını dünya kamuoyunda korumaya çalışırken, ABD'yi hak sahibi bir ülke olmaktan dünyayı sadece politik ve ekonomik güçle takip eden mantıksız bir hükümet haline getirmiştir"

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı olarak çekilmişti.