İran, ABD'nin tutuklu değişimi iddiasına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'li bir yetkilinin tutuklu değişimiyle ilgili iddiasına tepki gösterdi.

ABD'li yetklinin İran'ın tutuklu değişimi konusunu ertelediği yönündeki iddiasına yanıt veren Musevi, "Gevezeliği bırakın! Sayın Zarif, Eylül 2018’den bu yana ‘tutuklu takası’ teklifini gündeme getirerek ABD'li yetkililerden Amerika ile diğer ülkelerdeki İranlı rehinelere karşı sorumlu davranmasını istemiştir. Rejiminiz şimdiye kadar ihmalle karşılık vererek onların hayatını tehlikeye attı. Dünya sözlerinize değil yaptıklarınıza bakar. Vatandaşlarımızı serbest bırakın!" ifadelerinde bulundu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile mahkum değişimi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Herhangi bir ön şart olmadan ABD ile mahkum değişimi ve tutukluların serbest bırakılması için diyalog yapmaya hazır olduğumuzu duyurduk. Ancak ABD şimdiye kadar yanıt vermeyi reddetmiştir" demişti.