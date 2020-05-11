İran ve ABD arasında tutuklu değişimi için müzakereye gerek yok

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün düzenlenen İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında yaptığı açıklamalarda, İran'ın bölgedeki gerginlikleri gidermek istediğini ve bunun için elinden geleni yaptığını söyledi.

Zarif, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiğim 9 sayfalık mektubum, Amerika ve Avrupalıların yasadışı eylemlerini ortaya koyuyor" dedi.

ABD'nin herhangi bir bahane altında İran'a yönelik silah yaptırımlarının kaldırılmasını önleyemeyeceğini belirten Cevad Zarif, "ABD'liler İran'a yönelik silah yaptırımlarının kaldırılmasını önlemeye çalışıyor. Fakat onların bu eylemi uluslararası kurallara aykırıdır. ABD'nin herhangi bir gerekçeyle ülkemiz için sorun çıkarmamasına çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Zarif ayrıca, İran ve ABD arasında mahkum değimiyle ilgili olarak, "Bu konuda müzakere etmeye gerek yok. Müzakere de etmeyeceğiz. Ancak mahkum değişimi Amerika’nın Tahran’daki menfaatlerini koruyan İşviçre Büyükelçisi ile koordineli olarak yapılıyor. Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de aynı konuyu açıklamıştır; bu yüzden politika değişikliğimiz yok" diye konuştu.