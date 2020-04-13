İran: ABD'nin IMF kararını veto etme hakkı yok

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin karşı çıkması hakkında Rebii, “ABD'nin Uluslararası Para Fonu'nun eylemlerini veto etme hakkı yok. IMF’nin diğer üyeleri de ABD’nin insanlık dışı kararına karşı çıkacaktır” yanıtını verdi.

Rebii konuya ilişkin, "Üyelik payımızı her zaman fona ödedik ve yılardır fondan herhangi bir talepte bulunmadık, ancak salgındaki durumu göz önünde bulundurarak kredi talebinde bulunduk. IMF'nin bu konuda uygun adım atması kesinlikle insani olacaktır" ifadelerinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ülkesinin İran'a kredi sağlanmasına karşı olduğunu bildirmişti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, son günlerde Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur." ifadelerini kullanmıştı.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.