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11 May 2020 15:46

Irak: Güvenlik alanında İran ile koordine içindeyiz

Irak: Güvenlik alanında İran ile koordine içindeyiz

Irak Ortak Operasyonlar Komutanllığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin el-Hafaci, güvenlik alanında İran, Suriye ve Rusya ile yakın koodiransyonun devam ettiğini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanllığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin el-Hafaci, güvenlik alanında İran, Suriye ve Rusya ile yakın koodiransyonun devam ettiğini söyledi.

Irak basınına göre Hafaci, "Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bu ülkelerle güvenlik işbirliği vasıtasıyla terörist unsurların kalıntılarına karşı savaşıp mevzilerini vuruyor" dedi.

Iraklı komutan, "Böyle bir durumda, IŞİD kalıntıları ülkede güvensizliği yaymada ve güvenlik güçlerimizi vurmada başarısız kalacaktır" açıklamasında bulundu.

Irak'ta Haşdi Şabi ile güvenlik güçleri, ülkede düzenlenen IŞİD saldırılarına yanıt olarak büyük çaplı askeri operasyon başlatmıştı.

News Code 1886410

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