Azerbaycan’da Kovid-19 vakaları arttı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, 168 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulduğu, 78 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Karargahtan, 1949 ve 1957 doğumlu iki hastanın daha vefat ettiği kaydedildi.

Son rakamlarla birlikte Azerbaycan'da toplam koronavirüs vaka sayısı 4568’e yükselirken, 2897 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede bugüne dek koronavirüs kaynaklı 54 ölüm gerçekleşti.

Halihazırda Azerbaycan'da 1617 aktif koronavirüs hastası bulunuyor.

Kaynak: Yeniçağ.info