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13 May 2020 09:17

İran, Afganistan'daki terörist saldırılarını şiddetle kınadı

İran, Afganistan'daki terörist saldırılarını şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Afganistan'da bir cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Afganistan'da bir cenaze töreni ile hastaneyi hedef alan iki terör saldırısını kınadı.

IŞİD teröristlerinin Kabil’de bir hastaneye, Nengarhar'da bir cenaze törenine ve diğer bazı bölgelerdeki terörist saldırılarına işaret eden Musevi, sivilleri hedef alan saldırıları kınayarak, Afganistan’daki şiddet olaylarının artmasından ciddi kaygı duyduğunu dile getirdi.

Musevi, Afganistan halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, tüm taraflardan mübarek Ramazan ayının hürmeti için askeri operasyonlarını durdurup diyalog ile kalıcı bir barışa zemin hazırlamasını istedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil, Nangarhar ve Gor vilayetlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 41 kişi ölmüştü.

News Code 1886446

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