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31 May 2020 14:46

İran'da koronavirüse yakalanan 111 bin 848 kişi iyileşti

İran'da koronavirüse yakalanan 111 bin 848 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki yeni tip koronavirüs (kovid- 19) vakaları ve vefat sayısını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 797'ye çıktığını aktaran Cihanpur, 2 bin 516 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının ise 151 bin 466'ya ulaştığını bildirdi.

Şu ana kadar toplam 118 bin 848 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiğini bildiren Cihanpur, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 527 olduğunu söyledi.

News Code 1886820

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