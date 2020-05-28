İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 7 bin 627'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2258 artarak 143 bin 849'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 112 bin 988 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.