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28 May 2020 15:36

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 7 bin 627'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2258 artarak 143 bin 849'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 112  bin 988 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1886765

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