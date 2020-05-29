İran: Koronavirüs salgınını kontrol altına alma sürecindeyiz

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Birçok insan salgın olayında yere düşüp kalkmayacağımızı, hastanelerimizin ölülerle dolu olması sebebiyle boş yatak kalmayacağını ve yaşlılarımızın öleceğini sanıyordu, ama neyse ki bunların hiçbiri yaşanmadı ve hastalığı iyi şekilde yönettik" dedi.

Rebii, "Bu zor günleri iyi şekilde yönettik ve şu anda salgını kontrol altına alma sürecindeyiz. Umarım hep birlikte salgının üstesinden gelmeyi başarırız" ifadesini kullandı.

İran'da şu ana kadar toplam 112 bin 988 kişi Kovid-19'u yenerek hastanelerden taburcu oldu.

Yeni tip koronavirüs ülkede ilk kez geçtiğimiz 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.