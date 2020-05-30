İran'dan yeni tip koronavirüsle ilgili son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 734 çıktığını açıklayan Cihanpur, 2 bin 282 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 148 bin 950'ye ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 116 bin 827 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 533 olduğunu dile getirdi.