İran'da 114 bin 931 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 677'e çıktığını açıklayan Cihanpur, 2 bin 819 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 146 bin 668'e ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 114 bin 931 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 547 olduğunu dile getirerek, şu ana kadar ülkede toplam 896 bin 571 test yapıldığını kaydetti.