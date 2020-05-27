ABD'nin savaş makinesinin armağanı yıkım ile katliamdır

İran Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin savaş makinesinin armağanının yıkım, katliam ve barbarlık olduğunu bildirdi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan liderlerinin kötü zihniyeti ile aşırı hırslarının ürünü olan savaşlarda yüz binlerce askerin kurban gitmesi esef verici bir durumdur. ABD'nin savaş makinesinin armağanı yıkım,katliam ve barbarlıktır.

Milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini hatırlarken ABD'nin şiddet ve savaş yaratma politikasına karşı durma zamanı gelmiştir."