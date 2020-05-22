İran'dan ABD'ye tepki: Bunlar anarşizme yol açacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, peş peşe uluslararası düzeydeki anlaşmalardan geri çekilen ABD'nin tutumunu eleştirdi.

Musevi'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD'nin tek taraflılık politikası kapsamında uluslararası anlaşmalardan çekilme süreci devam ediyor" belirtildi.

Musevi attığı tweette, "ABD hükümeti son üç bucuk yılda tüm uluslararası yükümlülüklerini çiğneyerek, uluslararası normları, kuralları ve hukuku ihlal ediyor. Bunlar kesinlikle anarşizme yol açacaktır" ifadesini kullandı.

Uluslararası düzeydeki anlaşmalardan geri çekilen ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de ülkesinin Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceğini duyurmuştu