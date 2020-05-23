İran halkı yaptırım zincirini kırmada şampiyon oldu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran’ın Hürremşehir kentinin kurtuluş yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Musevi, "Krizler ulusları ölçmek için birer kriterdir. İranlılar, yurt dışı bağımlılığı, yaptırımlar ve küresel salgın zincirlerinin halkalarını kırarak şampiyonluğa ulaşmıştır." dedi.

Musevi attığı tweette, "Hürremşehir’in her zaman parlayan güneşi ve dimdik duran hurma ağaçları özgürlük destanını açık bir dille ifade ediyor. Asil İran halkı tutsaklığı asla kabull edemez." ifadesini kullandı.

Bugün İran'da "3 Hordad Hürremşehir Kurtuluş Günü" kutlamalarla anılıyor. Irak’ın Baas rejimi küresel güçlerin destekleri ile 21 Eylül 1980 tarihinde İran topraklarına saldırarak sekiz yıl süren bir savaşı dayatmıştı.