İran: Çin'in iç işlerine herhangi bir dış müdahaleyi kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'ın dış politikasında diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmemenin, ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine saygı göstermenin açık ve değişmez ilkeleri olduğunu belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, 'Birleşik Çin' ilkesine saygı göstermenin önemini vurgulayarak, Çin Halk Cumhuriyeti'nin iç işlerine herhangi bir yabancı müdahaleyi ve ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini şiddetle kınıyor" dedi.

Musev ayrıca, İran'ın Hong Kong halkı için istikrar, refah ve güvenlik sağlanmaktan yana olduğunu söyledi.