İran'dan ABD'nin son yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin İran İçişleri Bakanı ve Polis Gücü Komutanı'nı yaptırım uygulananlar listesine dahil etme kararına tepki göstererek, "ABD'nin yaptırımlara olan bağımlılığı, bu ülkenin uluslararası hukuk ve düzenin bütünlüğüne karşı yasadışı ve keyfi davranışlarını yansıtmaktadır. ABD düşmanca politikalarıyla kurumlar ve bağımsız devletlerin yasal makamlarını hedef almaktadır" dedi.

Musevi, "ABD'nin İran halkı ve hükümetinin iradesi karşısındaki yenilgilerine karşılık olarak İran İçişleri Bakanı, Polis Gücü komutanı ve ülkemizin diğer yetkililerini yaptırım listesine alma kararı, bu ülkenin zayıflığı ve çaresizliğini gösteriyor" değerlendirmelerinde bulundu.

ABD'nin uyguladığı son yaptırımı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2331 sayılı Kararının ihlali olduğunu belirten Musevi, "Uluslararası toplum, ABD'yi bu ihlallerden sorumlu tutmalıdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "ABD bu tür yaptırımları uygulamakla uluslararası kuralları yok saymakta ve İran milletinin güveliğinin yanı sıra bölgede güvenlik sağlamak için büyük katkıda bulunan kurum ve makamları yaptırım listesine almaktadır" diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı dün insan hakları ihlallerinde rol aldıkları iddiasıyla İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ve bazı İranlı yetkilileri yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.