Türkmenistan ile Azerbaycan fiber optik ile bağlanacak

Türkmenistan’ın Türkmeniletişim Ajansı ile Azerbaycan’ın Azertelekom şirketi arasında video konferanslı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya, Türkmen tarafından Türkmentelekom şirketi temsilcileri de katıldı.

Toplantıda, Türkmenistan ile Azerbaycan arasında Hazar Denizi altından fiber optik kablonun döşenmesi konusu ele alındı.

Bu projenin uygulanmasının Türkmenbaşı ve Siyazan şehirlerini birbirine bağlayacağı ve Asya ile Avrupa arasındaki telekomünikasyon köprülerinin geliştirilmesinde işbirliğini güçlendireceği kaydedildi.

Türkmen tarafı bu projenin uygulanması için ekonomik, teknik ve ilgili diğer hususların dikkate alınması ve koordinasyonu için teklifler hazırlamıştır.

Telekomünikasyon sektörüne yatırım çekilmesi, fiber optik bağlantıların ortak yapımı, işletimi, bakımı ve korunması için koşullar da ele alındı.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan