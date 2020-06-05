Azerbaycan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği, 2 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi

Açıklamada, 72 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Son verilerle birlikte Azerbaycan'da tespit edilen toplam vaka sayısı 6 bin 522'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Ülkede salgının baş göstermesinden bu yanda toplam 3 bin 737 kişinin de virüsü yenerek taburcu olduğu aktarıldı.

Öte yandan 3 bine yakın kişinin karantinada tutulduğu Azerbaycan'da 320 binden fazla Kovid-19testi yapıldı.

Kaynak: Sputnik