İran, ABD'de siyahilere yapılan şiddet ve baskıyı eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD polisinin siyahilere yaptığı şiddeti sert bir dille eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının paylaşımında, "Eric Garner'ın 'nefes alamıyorum' diye yalvarmasından 6 yıl sonra, bu sefer 'George Floyd' adlı başka bir siyah vatandaş gözaltına alınırken ABD polisi tarafından acımasızca öldürüldü.

Görünüşe göre ABD'de siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor ve her zaman olduğu gibi Amerika'da adalet talebine verilen yanıt daha fazla şiddet ve baskı uygulamaktır" ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.

Büyük tepki çeken olayın ardından Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurmuştu.

Olayın ardından Minneapolis kentinde geniş çaplı protestolar düzenlendi. Binlerce protestocu Floyd'un öldürüldüğü yerde ve Minneapolis Polis Merkezi önünde toplandı. Polis göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombasıyla karşılık verdi.