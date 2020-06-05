İran'dan Fransa'ya: Yargı sürecine müdahaleyi bırakın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fransız yetkililerinin İran’daki yargı süreci ile ilgili iddialarına tepki göstererek, “Defaatle ifade ettiğim gibi, İran vatandaşı Bayan Fariba Adilhah dosyası konusunda bağımsız ve adil bir yargı süreci yapıldı” dedi.

Bayan Adilhah hakkında işlediği suçla ilgili ceza verildiğini belirten Musevi, bu mahkumun da cezasını hapishanede geçirmekte olduğunu kaydetti.

Musevi, politik baskılar ve başlatılan propaganda kampanyalarının kararın uygulanmasını engellemeyeceğini ifade ederek, Fransız yetkilere İran’ın iç işlerine müdahale etmeme çağrısında bulundu.

Musevi, daha önce de Fransa Dışişleri Bakanı'nın müdahaleci tavrına sert bir şekilde tepki göstererek, "İran hiçbir şekilde yargının bağımsızlığı dahil olmak üzere egemenlik ilkelerine saygısızlık gösterilmesine tahammül edemez" demişti.