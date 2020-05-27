Tahran, Fransa'nın İran'daki yargı sürecine müdahalesine tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fransa Dışişleri Bakanı'nın müdahaleci tavrına sert bir şekilde tepki göstererek, "İran hiçbir şekilde yargının bağımsızlığı dahil olmak üzere egemenlik ilkelerine saygısızlık gösterilmesine tahammül edemez" dedi.

Fransız yetkilinin İran'daki yargı sürecine müdahalesini eleştiren Musevi, " İran vatandaşlarının suçlarının soruşturulması yalnızca İran mahkemelerinin yetkisindedir. Dava süreci mahkemede adilce yapılmış ve Bayan Fariba Adilhah için vatandaşlık hukuku tanınmıştır" ifadesini kullandı.

Musevi, "Verilen karar, ilk derece mahkemesinin kararıdır ve Bayan Adilhah, yasal kanallar yoluyla temyize başvurabilir" açıklamasını yaptı.

İran Anayasasına göre yargı erkinin bağımsız olduğunu anlatan Musevi, bağımsız yargı kararlarıyla ilgili yanlış algılamanın ortaya atılmasının ikili ilişkiler için yapıcı olmadığını söyledi.