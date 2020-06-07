İran: Meclise yapılan terör saldırısında ABD ile İsrail'in parmağı var

İran İslami Şura Meclisi'nin açık oturumu bugün sabah saatlerinde Muhammed Bakır Galibaf'ın başkanlığıyla gerçekleşti.

Galibaf, 7 haziran 2017'de İran Meclisi binası ve İmam Humeyni'nin Türbesi’ne düzenlenen terörist saldırının yıldönümü münasebetiyle ilgili şunları konuştu: “Görünüşte olayın bir terörist saldırısı olmasına rağmen, şimdi bu olayda ABD, İsrail ve bölgedeki bazı ülkelerin istihbarat servislerinin parmağı olduğu kanıtlanmıştır ve hatta Tahran sokaklarında toplu katliamlar yapmayı planlamışlar"

Tahran’da terör örgütü IŞİD tarafından yapılan terör saldırısı, 17 kişinin şehit düşmesine ve 52 sivilin yaralanmasına neden olmuştu. 5 terörist de olay yerinde etkisiz hale getirilmişti.

İran Meclisi binası ile İmam Humeyni (ra) Türbesi’ne eş zamanlı saldırı düzenleyen 8 IŞİD'li terörist 7 Temmuz 2018'de idam edilmişti.