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14 Haz 2020 11:44

Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye gidiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in bugün çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gideceği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in, 14-15 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Türk basınına göre, diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de Dışişleri Bakanı Zarif'in Pazar ve Pazartesi Günü çalışma ziyareti kapsamında Ankara ile Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

News Code 1887114

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