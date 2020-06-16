Dışişleri Bakanı Zarif'in yoğun diplomasi trafiği

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet 14 haziranda karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'ye gitti. Zarif, İstanbul'a inişinde yaptığı açıklamada, "Komşularımız ve bölgeyle ilişkilerimiz bizim dış siyasetimizin önceliğidir. Bundan dolayı Türkiye'ye geldim ve koronavirüs salgını sonrası iki ülke ilişkilerinin başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilmesini umuyorum" dedi.

15 haziran öğle saatlerinde Bakan Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelerek basına kapalı 1 buçuk saatlik görüşme yaptı. Bunun ardından da düzenlenen ortak basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan zarif, "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz." dedi.

"Türkiye, ABD'nin ambargosuna karşı bizim yanımızda oldu"

Bakan Zarif, "Türkiye, ABD'nin ambargosuna karşı bizim yanımızda oldu. Libya konusunda İran ve Türkiye aynı bakış açısına sahip" ifadesini kullandı.

Türkiye Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını duyurdu.

Çavuşoğlu ayrıca, "Bölgede istikrarsızlık ve terör var. Bundan sonraki süreçte Suriye'de kalıcı barışı getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. İran'ın istikrarı ve huzuru da bizim için oldukça önemli. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Şu pandemi bize bir şey öğretti ki, bugün her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç var. Tek taraflı adımlar ve yaptırımlar yerine birlikte adım atmak, dayanışmayı artırmak gerekiyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün sabah saatlerinde İstanbul'u Moskova'ya doğru terketti. Zarif, Moskova'ya inişinde yaptığı açıklamada, "Tahran ile Moskova' arasında stratejik ilişki olduğu için sürekli fikir alışverişinde olması önemilidir. Uluslararası son gelişmeleri bu görüşmelerin devam etmesinin daha çok önem taşıdiğinin göstergesidir" dedi.

İki ülkenin Suriye meselesinde ortak çalışmalarının devam ettiğini değinen Zarif," İlk fırsatta Astana formatındaki oturum gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Yoğun diplomasinin ana gündemleri

Türkiye ve Rusya ile siyasi ve ekonomik alanlarda gayet iyi ilişkilere sahip olan İran hükümetini temsil eden heyetin önce Türkiye ardından da Moskova ziyaretinde bulunmasının asıl sebebinin Suriye meselesi olduğu belirtiliyor.

Moskova temaslarında Suriye başta olmak üzere yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sınırların kapatılması nedeniyle azalan ekonomik ilişkilerin yeniden canlanması, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın son durumu ve Astana süreci ele alınması bekleniyor.