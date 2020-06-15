Zarif: Türkiye ile birçok alanda yakın ilişkilere sahibiz

İran Dışişleri Bakanı Zarif dün gece Türkiye'ye inişinde yaptığı açıklamada, Tahran-Ankara ilişkilerine ilişkin, "Komşularımız ve bölgeyle ilişkilerimiz bizim dış siyasetimizin önceliğidir. Bundan dolayı Türkiye'ye geldim ve koronadan sonra iki ülke ilişkilerinin başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda geliştirilmesini umuyorum" dedi.

Parstoday'e göre, korona döneminde iki ülke ilişkilerinde üst düzeyde karşılıklı görüş alış verişlerinin olmadığını belirterek, "Ama her halükarda iki ülke arasında cumhurbaşkanları, dışişleri bakanları ve ortak komisyon yetkilileri arasında telefon görüşmeleri oldu" ifadesini kullandı.

Zarif, ekonomik ilişkiler, enerji ve bölge meseleleri gibi konularda Türkiyeli yetkililerle görüş alışverişinde bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmeyi zaruri gördüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyareti çerçevesinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.