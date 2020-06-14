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14 Haz 2020 17:07

Dışişleri Bakanı Zarif ile beraberindeki heyet Türkiye'ye gitti

Dışişleri Bakanı Zarif ile beraberindeki heyet Türkiye'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'ye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet karşılıklı ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'ye gitti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyareti çerçevesinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi yer almıştı.

Türk basınına göre, diplomatik kaynaklar, Zarif'in İstanbul'a geleceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de Dışişleri Bakanı Zarif'in Pazar ve Pazartesi Günü çalışma ziyareti kapsamında Ankara ile Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

News Code 1887125

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