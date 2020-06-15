İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Zarif, "Salgında İran halkına verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Zarif, sözlerine şöyle devam etti: "İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Biz her zaman diyalog içerisinde olmalıyız. Diplomatik taşınmazlarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Bu konu ile ilgili vatandaşlarımıza inşallah yakın zamanda yardımcı olacağız. Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başlayacak. Suriye'de kalıcı barış için önce sanal ortamda ardından İran'da bir toplantı düzenleyeceğiz."

Bakan Zarif, "Türkiye, ABD'nin ambargosuna karşı bizim yanımızda oldu. Libya konusunda İran ve Türkiye aynı bakış açısına sahip" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Bölgede istikrarsızlık ve terör var. Bundan sonraki süreçte Suriye'de kalıcı barışı getirmek için ne yapmamız gerektiğini konuşmamız gerekiyor. İran'ın istikrarı ve huzuru da bizim için oldukça önemli. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Şu pandemi bize bir şey öğretti ki, bugün her zamankinden daha fazla işbirliği ve dayanışmaya ihtiyaç var. Tek taraflı adımlar ve yaptırımlar yerine birlikte adım atmak, dayanışmayı artırmak gerekiyor" diye konuştu.