Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'u Moskova'ya doğru terketti.

Dışişleri Bakanı Zarif, İstanbul ziyareti çerçevesinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştu.

İki ülkenin gayrimenkul ve diplomatik binaları ile ilgili bir mutabakat zabtı imzalamanın yanı sıra tercihli tarifelere tabi mallara yeni bir liste hazırlamak İstanbul'da gerçekeleşen görüşmede ele alınan diğer konulardı.