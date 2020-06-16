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16 Haz 2020 10:06

Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

Dışişleri Bakanı Zarif Moskova'ya gitti

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İstanbul'u Moskova'ya doğru terketti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İstanbul'u Moskova'ya doğru terketti.

Dışişleri Bakanı Zarif, İstanbul ziyareti çerçevesinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunmuştu.

İki ülkenin gayrimenkul ve diplomatik binaları ile ilgili bir mutabakat zabtı imzalamanın yanı sıra tercihli tarifelere tabi mallara yeni bir liste hazırlamak İstanbul'da gerçekeleşen görüşmede ele alınan diğer konulardı.

News Code 1887160

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